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Три пъти наръган с нож: убиха мъж в силистренско село за 350 евро

49-годишен е задържан

14.08.2026 | 12:19 ч. Обновена: 14.08.2026 | 12:22 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Възрастен мъж е бил убит в силистренското село Добруджанка. На 49-годишен мъж е повдигнато обвинение и предстои да му бъде определена мярка за задържането му за постоянно.

Жертвата е намерена безжизнена в дома си в селото, по тялото му са установени следи от насилствена смърт. Мъжът е починал вследствие на кръвозагуба, резултат от нанесени му три прободни рани, едната от които в белия дроб.

Задържаният е на 49 години, от Силистра. Мъжът е издирен и задържан, като на 12 август е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления - за убийство и за кражба на 350 евро, собственост на жертвата, съобщават от прокуратурата.

Той е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест. 

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