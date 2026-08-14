Мери Бойс Бенд с концерт и изложба на остров Света Анастасия

Броени дни остават до концерта на Мери Бойс Бенд на остров Света Анастасия. Събитието е част от празничната програма за рождения ден на острова и ще се проведе на 16 август от 21:00 ч.

Преди музикалната вечер публиката ще има възможност да разгледа и специална изложба. От 18:00 ч., на фона на морето и Бургаския залив, ще бъдат представени картини на Калина Стойкова, вдъхновени от албума "Дългият път към дома" на Мери Бойс Бенд.

Творбите са създадени по песните и текстовете на групата, а изложбата ще гостува на остров Света Анастасия специално за концерта. Художничката Калина Стойкова също ще присъства на събитието.

След гостуването на острова експозицията ще намери свой постоянен дом в Регионалната библиотека "Пейо Яворов" в Бургас, където за нея ще бъде обособено специално пространство.