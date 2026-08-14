Концертът на Нога Ерез в София: Двупосочна магия без фалш

Снимка: Милена Стойкова 1 / 17 / 17

Във времената, в които AI е навсякъде и вече стремглаво завладява музиката, концерти, като този на Нога Ерез в София напомнят защо нищо никога няма да замени изпълненията на живо.

Певицата и бандата ѝ направиха своя дебют в България на сцената на "Маймунарника", след като по-рано завладяха един от големите фестивали в САЩ - Coachella.

Нога Ерез е проправила своя изключителен път на сцената. Тя започва музикалното си пътешествие с пиано и китара, занимава се с композиране в Йерусалим и изследва джаза, преди да се насочи към електронния поп. Траекторията на Ерез е път на преоткриване и жанрова флуидност. Тя съчетава алтернативен денс-поп с хип-хоп ритми и вливане на световна музика. Независимо дали става въпрос за електропоп с индустриален привкус, поп с рап или енергичен алт-поп, пресечен с латино и индийски влияния, тя остава динамична и непредсказуема.

Нейните албуми, отчасти, илюстрират артистичното ѝ пътешествие:

Дебютният "Off the Radar" от 2017 г. съчетава EDM, електропоп, индустриален и R&B. Той предизвика сравнения с M.I.A., FKA Twigs и Björk.

"Kids" от 2021 г., съвместно продуциран с музиканта и продуцент Ори Русо, разширява палитрата ѝ с алтернативен поп и хип-хоп. Текстовете в него задълбават в лични истории, включително междупоколенчески връзки и загуби, като същевременно вплита игрива, но интроспективна продукция.

"The Vandalist" от 2024 г. е първият ѝ албум под големия лейбъл Neon Gold Records/Atlantic. Той включва латино, индийски и израелски звуци, смесени с алтернативен поп. В него участват Роби Уилямс, Еден Бен Закен, Дилом и Флиана Бос.

Трудно е да се опишат с думи енергията и таланта, които Нога Ерез излъчва, щом излезе пред публика. В свят, пълен с фалш, музиканти, трупащи известност на фона на скандали и музика, генерирана с изкуствен интелект, поп-алт звездата е автентична и безкомпромисно себе си. Докато пее сякаш собствената ѝ музика извира от всяка нейна извивка.

Нога Ерез съчетава ентусиазъм и ексцентричност, а на сцената това се превръща в преживяване на живо, което е физическо, емоционално и невъзможно да се игнорира. Независимо дали е политическо изявление или лично признание, нейното послание е силно и ясно, с плътни басови линии, мощни перкусии и вокали, които преминават от меки и интимни до свирепи и предизвикателни.

Това, което най-много се откроява в шоуто на Нога Ерез, е как публиката чувства музиката ѝ. Ритмите не просто звучат добре, публиката ги усеща в гърдите, ръцете, краката си, навсякъде, изпадайки в омагьосан транс.

Но магията в България беше двупосочна. Още с излизането си на сцената Нога Ерез сподели, че е имала "предчувствие" за шоуто тук, затова е подготвила няколко чисто нови песни, които да изпълни за първи път. А публиката оправда очакванията ѝ.

"Как това е първият ни концерт тук? Кара ни да се чувстваме така, все едно всичко дотук е било загуба на време. Не казвам това по време на всяко шоу", заяви тя от сцената, обещавайки, че ще се върне отново, този път на по-голям терен. "Не знаех нищо за България, освен че тук има много хора, които харесват моята музика. Догодина се надявам да се върна за още по-мащабен концерт.“

Ерез, както самата тя казва, идва от един много спорен регион в света. Фактът, че е от Израел, е бил като кол в колелото на кариерата ѝ. "Не получавам често възможността, да се кача на подобни сцени", каза тя по време на изпълнението си на Coachella. Надяваме се по-големият концерт в България да се състои, напомняйки на света, че в музиката може да има много политически пристрастия, но изкуството не бива да бъде спирано заради политкоректност.

Преди Нога Ерез на сцената излязоха IVA, Мила Роберт и Жлъчката & Тромбоби.

Концертът на Нога Ерез постави началото на новия градски фестивал, The ANTI-FESTIVAL - културен експеримент, който среща различни артистични светове с публика, готова да бъде изненадана.