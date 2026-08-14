Терзиев: Свикнал съм на критика, поздравявам кмета на Бургас

Столичният кмет Васил Терзиев коментира решението Бургас да бъде домакин на конкурса “Евровизия”. Терзиев подчерта, че е свикнал на критика и преди всичко иска да поздрави кмета на града Димитър Николов.

“С г-н Николов се познаваме много преди да стана кмет. Имам огромно уважение към него и се надявам да се справят добре, защото когато става дума за “Евровизия" най-важно е стоим като държава и всички да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден от Дара”, категоричен е Терзиев.

По думите му заявката е от това да се получи един празник за цялата държава и във всички градове да има събития.

“За София ние планираме една доста наситена седмица - първо да се прелее в град със събития, свързани с “Евровизия", догодина празнуваме 20 години в Европейския съюз, Денят на Европа, така че имаме много хубави поводи да направим една силна седмица от събития", добави столичният кмет.

По отношение на организацията за песенния конкурс, Терзиев каза, че най-подходящо е да се попита БНТ.

“Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което националният организатор - БНТ", обясни Терзиев.

Кметът на столицата добави, че не обича да губи, но в крайна сметка това, което е най-важно, е да се приеме, че е взето решение. “Сроковете са кратки, предизвикателствата са много и пак казвам - най-важното нещо е ние като държава да се справим добре, да помогнем на Бургас, да направим всичко най-добро в нашите градове, за да можем да го отпразнуваме правилно и, както беше с “Джиро"-то, да покажем по хубав начин България пред света”.

Темата “Евровизия“ коментира и председателят на Софийския общински съвет Цветомир Петров, който заяви, че София не е загубила, защото тя отговаря на абсолютно всички критерии и е най-подготвеният град. Ако гледаме най-важните критерии - транспорт и свързаност, заедно с летището, леглова база и залата, в София са повече и по-големи, допълни той.

Петров увери, че Столичната община ще подкрепи Бургас във всяко едно отношение.