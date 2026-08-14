Пореден изверг влачи куче с кола в с. Брестница

Полицаи в Ябланица задържаха 38-годишен мъж за проявена жестокост към животно, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Случаят е от 13 август. Сигналът е подаден от пожарникари от Ябланица, които били изпратени по друг сигнал - за пожар.
Около 16:30 ч. в село Брестница огнеборците забелязали лек автомобил, който се движел по пътя, а за него с текстилно въже било завързано и влачено куче.
След получения сигнал полицейски автопатрул спрял автомобила. Зад волана бил 38-годишен мъж, а с него пътувал и непълнолетният му син.
Водачът е бил задържан незабавно. На кучето е оказана ветеринарномедицинска помощ. Не е установен негов собственик, затова животното е предадено на доброволец, който ще се грижи за него в домашни условия до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар.
Няма опасност за живота на кучето.
По случая е образувано досъдебно производство.
В Ловешка област няма приют за животни. В областния град функционира единствено Общински център за обработка на безстопанствени кучета.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.