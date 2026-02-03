7 билки за нормално кръвно налягане

Съвременният начин на живот, стресът и хранителните навици често натоварват сърдечносъдовата система. Наред с медицинските препоръки, някои билки и подправки от векове се използват за подпомагане на кръвообращението, отпускане на кръвоносните съдове и облекчаване работата на сърцето. Те не заместват лечението, но могат да бъдат ценна част от ежедневието.
Основни билки за сърдечно здраве и как действат
1. Чесън – класически помощник за сърцето
Чесънът съдържа алицин – активно вещество, което подпомага отпускането на кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението. Редовната му консумация в умерени количества може да подкрепи здравето на артериите и да съдейства за поддържане на нормално кръвно налягане.
2. Хибискус – освежаващ чай с ползи
Чаят от хибискус е богат на антиоксиданти и има лек диуретичен ефект. При редовна консумация може да подпомогне отпускането на кръвоносните съдове и да допринесе за по-добър баланс на кръвното налягане.
Източник: 7 билки за здраво сърце и нормално кръвно налягане