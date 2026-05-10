Евакуирани от "Хондиус" французи пристигнаха край Париж

Самолетът с петимата французи, евакуирани тази сутрин от кораба "Хондиус", на който възникна огнище на хантавирус, се приземи малко преди 16:30 ч. местно време на летище "Бурже" северно от Париж, съобщиха журналисти от AFP.

Петимата пътници от круизния кораб ще бъдат транспортирани до парижката болница "Биша", където ще бъдат поставени в изолация за 72 часа. През този период лекарите ще направят пълна оценка на състоянието им.

По-рано AFP съобщи, че самолет с 14 испанци от същия кораб е кацнал във военната база в Торехон близо до Мадрид. Оттам те ще бъдат прехвърлени директно във военна болница в испанската столица, където ще останат под карантина и лекарско наблюдение, пише БТА.