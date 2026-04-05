Случаите на морбили у нас се увеличават – какви са симптомите и рискът

Увеличават се случаите на морбили у нас. Вече са регистрирани 73 случая от периода 18 март до 3 април, съобщават от Министерството на здравеопазването. Заболелите са от пет области - Враца, Ловеч, Плевен, София-град и София област, като най-много случаи са от Врачанско. На този фон се отчита спад в имунизационния обхват срещу заболяването, който е достигнал до над 80 % за първи и втори прием.

Специалисти посочват, че причините за това са няколко, сред които и тезата, че ваксината срещу морбили е пряко свързана с аутизма, което обаче не е научно доказано.

Ако не се вземат мерки, заболяването може да доведе до сериозни усложнения.

"Морбили е една от няколкото детски инфекции. Без имунизации протича масово. Една част от децата се усложняват - с пневмонии, с възпаление на мозъка, това е много опасно", каза председателят на Българската асоциация по неонатология проф. д-р Христо Муджиев. "Морбили е вирусна инфекция - няма специфично лечение. Това е триваксина – морбили, рубеола и заушка - за вторите две няма лечение, но човек може да се профилактира.”

Вирусът се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1–2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период на морбили е от 11 до 21 дни.

В България имунизацията и реимунизацията срещу морбили са задължителни и се извършват след 13-месечна възраст на детето и в годината, в която то навършва 12 години.