Дъщерята на Кейт Бекинсейл се превърна в нейно копие

Лили Шийн започва да се превръща в копие на известната си майка Кейт Бекинсейл в новосподелени снимки като модел.

Дъщерята на британската актриса и актьора Майкъл Шийн облече блестяща минирокля в розово и червено с оголени рамене за зашеметяващите снимки.

26-годишната Лили, която следва стъпките на известните си родители от малка, носи черни ботуши до коляното и необичайна червена лента за глава за фотосесията.

Младата актриса все повече заприличва на красивата си 52-годишна майка Кейт, която е известна с красотата си, която не е повлияна и досега от възрастта ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg