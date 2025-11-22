Времето в събота: Облачно, но топло за сезона

Днес ще има променлива облачност, по-значителна над северните райони, а след обяд и над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София – около 9 градуса.

Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в югоизточните райони – до 22 градуса, за София – около 16 градуса.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.

По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18 градуса по Северното Черноморие до 23 градуса по Южното. Температурата на морската вода е 15-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. / БГНЕС