Слънчево и тихо ще е в сряда, в равнините ще има мъгли

През нощта ще бъде ясно и тихо и на много места в равнините и котловините отново ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, малко по-високи по морското крайбрежие, а в София - около минус 3°.

В сряда преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).



Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.



В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.