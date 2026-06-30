И днес много горещо, до 39° на север

Днес ще бъде типично летен ден – с много слънце, високи температури и следобедна нестабилност над отделни райони на страната.

С настъпването на деня слънцето бързо ще повиши температурите и почти навсякъде ще бъде горещо, сочи прогнозата на НИМХ.

Максималните стойности ще се движат между 34° и 39°,

като в най-топлите райони на Дунавската равнина и Горнотракийската низина жегата ще бъде най-осезаема.

Следобед атмосферата над Западна и Централна Северна България ще стане по-неустойчива.

Там ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, която на места ще доведе до краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от изток-североизток.

В София около 34°

В столицата денят ще започне със слънчево време и бързо повишение на температурите. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валеж остава сравнително малка. Максималната температура ще достигне около 34°, което ще направи деня един от най-горещите от началото на седмицата.

В планините ще превали следобед

Планинските райони ще предложат повече слънчеви часове преди обяд. Следобед, под влияние на дневното нагряване, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът по високите части ще бъде умерен до силен от изток-североизток. Температурите ще достигнат около 28° на 1200 метра и около 19°С на 2000 метра.

По Черноморието слаб ветрец

Край морето времето ще остане стабилно и слънчево през целия ден. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, което ще създава приятни условия за плаж. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°, а морската вода ще остане топла – 25°–26°. Морето ще бъде спокойно, с вълнение 1–2 бала, което е отлична новина за почиващите.