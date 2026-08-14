Днес значително по-хладно, вятърът се усилва

Днес времето ще се промени осезаемо спрямо горещите дни, като температурите ще се понижат, а вятърът от североизток ще се усили.

По-значителна облачност ще се задържи над западната половина на България, докато в източните райони облаците временно ще намалеят и небето ще се изясни.

На места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

През деня в петък над югозападните райони ще се задържи по-значителна облачност. На места там ще превалява дъжд, като валежите ще бъдат предимно слаби и периодични.

Следобед краткотрайни валежи

В следобедните часове над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици.

Над останалата част от страната денят ще започне предимно слънчево. Около и след обяд ще се появи разкъсана облачност, но условията за валежи ще бъдат значително по-ограничени.

Вятърът ще бъде умерен, предимно от североизток, като по-осезаем ще бъде в източните райони и по Черноморието. Именно североизточният пренос ще поддържа по-ниските температури и ще носи по-хладен въздух към страната.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Така след поредицата от горещи летни дни петък ще донесе по-осезаемо захлаждане, особено в източните и югозападните райони.

В София прохладно и ветровито

В столицата петък ще бъде по-хладен и с повече облаци в сравнение с предходните дни.

Още през нощта и в сутрешните часове над Софийското поле ще има значителна облачност, а през деня са възможни временни разкъсвания.

По-нестабилна ще бъде атмосферата в следобедните часове, когато над планините около София ще се развива купеста облачност. Не са изключени краткотрайни превалявания и отделни гръмотевици, особено в районите около Витоша и планинските масиви на запад и юг от столицата. Туристическидестинации

Температурата в София ще достигне около 27-28°, а североизточният вятър ще създава усещане за още по-хладно време.

В планините ще превали и прегърми

Над повечето планински масиви облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието ще има периодични валежи от дъжд, а в следобедните часове на места ще прегърми.

Условията за планински туризъм ще бъдат по-неблагоприятни през втората половина на деня заради развитието на купесто-дъждовна облачност. Възможни са краткотрайни, локално по-интензивни валежи.

Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието слаб дъжд на север

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но по-често значителна. На отделни места, предимно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд.

Вятърът ще остане умерен и временно силен от североизток, което ще направи времето по-ветровито и осезаемо по-хладно в сравнение с предходните дни.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода остава висока – около 25–26°, но морето ще бъде сравнително неспокойно с вълнение около 3–4 бала.