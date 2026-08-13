Времето утре: Облачно и дъждовно на запад, на изток - слънчево

През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останала част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд - с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често – значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни времето ще бъде хладно с най-високи дневни температури между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над повечето планински масиви облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°.