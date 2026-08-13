Студен въздух сваля температурите днес, на много места ще вали

От североизток ще нахлува относително студен въздух днес. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност.

Тази сутрин температурите са между 17 и 22 градуса, по Черноморието - между 21 и 22 градуса, а в София - около 18 градуса.

На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите около 15 ч. ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°, за София - около 29°.

Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието.

По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът ще бъде умерен.

Температурата на морската вода е между 25 градуса по северното крайбрежие и 26-27 градуса по южното. Височината на вълните по северното крайбрежие е до 1,5 метра, а по южното - до 2 метра, с тенденция към усилване.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност.

Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

На Балканския полуостров ще преобладава слънчево време.

В следобедните часове главно над централната част от полуострова ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. С усилване на вятъра от североизток ще нахлува студен въздух и в североизточната част от полуострова дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса.

Прогноза за следващите дни

В петък ще се задържи горещо, като температурите ще достигат 33-38 градуса. Над Западна България ще има повече облаци.

В събота и неделя ще продължи да бъде горещо. В понеделник и вторник отново температурите ще надвишават границата за горещо време от 33 градуса.

В сряда късно следобед в Западна България се очакват валежи с летен характер и гръмотевични бури. Има условия за градушки в районите на Монтана и Враца.