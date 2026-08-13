Драматичната размяна на самолети от Тръмп показва личните залози във войната с Иран

"Аз го хванах, преди той да ме хване. Те опитаха два пъти. Е, аз го хванах пръв."

Това беше коментара на президента Доналд Тръмп, отправен към кореспондента на ABC Джонатан Карл, в телефонен разговор ден след като той започна военната кампания на САЩ срещу Иран през февруари. Израелски въздушен удар, извършен с одобрението и координацията на САЩ, току-що бе убил аятолах Али Хаменей и други висши ирански лидери, а Тръмп направи директна връзка между тази атака и заплахите и предполагаемите заговори, които иранците са правили срещу него в предишни години.

Тръмп се въздържа от подобни забележки през последвалите шест месеца война, но министърът на отбраната Пит Хегсет повтори мнението.

"Иран се опита да убие президента Тръмп и президентът Тръмп се смя последен", каза той през март, отбелязвайки, че неназован иранец, който според него е ръководил отряд за убийства, е бил убит при американски удари.

Тези коментари намекват за личния характер на тази война - и за опасенията на президента и неговия екип по сигурността от заплахата, която Иран все още представлява за неговата безопасност.

Тези опасения бяха драматично илюстрирани от разкритието тази седмица, че Тръмп тайно е сменил самолета по време на полета си обратно от срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец. Той остави медиите и по-голямата част от персонала на Белия дом, да летят на борда на президентския самолет Air Force One 747, който по същество се превърна в примамка. Това беше сложна хитрост, която включваше транспортирането на президента до и от самолета в камион за кетъринг, в отговор на това, което американски служители според съобщенията са смятали за достоверна разузнавателна информация за иранска ракетна заплаха за Air Force One.

Белият дом е дал малко подробности за тази заплаха - но въпреки това тя бележи още един поразителен епизод в бурната история на отношенията на Тръмп с Иран

Правителствени експерти по сигурността заявиха, че подобни мерки не са необичайни, когато президент пътува в или близо до военна зона. В миналото президенти са пътували до места като Афганистан, Ирак и Украйна под прикритието на секретност - но никога без поне известно предварително знание от медиите, по споразумение, че те няма да разкриват движението до след това.

Сцената с Тръмп, скрит в камион за кетъринг от очевидна иранска заплаха, не е идеална за президент, който многократно е рекламирал силата си - както и крехкостта на иранската армия след месеци война.

Секретността в дните и седмиците след операцията на Тайните служби в Анкара може би е била отчасти, за да се избегне подкопаването на публичния му имидж на власт.

Операцията, чието разкриване отне повече от месец, също така подчертава очевидната заплаха, която Иран продължава да представлява за интересите на САЩ в конфликт, за който президентът твърди, че е почти готов срещу противник, за когото той каза, че е напълно победен на бойното поле.

Иранските заплахи срещу Тръмп обаче не са нови

След като Тръмп, по време на първия си мандат, нареди ракетния удар през януари 2020 г., който уби лидера на Иранския революционен гвардейски корпус (IRGC) Касем Солеймани, иранските лидери обещаха репресии срещу американския президент и висши ръководители на администрацията. В един случай ирански стенопис изобрази дрон, насочен към Тръмп, докато той играеше голф във Флорида.

Изглежда, че тези ирански заплахи са нещо повече от просто поза.

Администрацията на Байдън е предупредила Иран през 2022 г. да не атакува американски граждани, след като разкри план за нападение срещу бившия съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън.

А през юли 2024 г. американските правоохранителни органи арестуваха пакистанец, Асиф Мърчант, за когото се твърди, че е имал връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), за заговор за убийството на Тръмп. Четири месеца по-късно афганистански гражданин Фархад Шакери беше обвинен в друг план за убийство на Тръмп.

Мърчант беше осъден през март 2026 г., но Шакери, за когото американските прокурори твърдят, че е бил ръководен от служител на IRGC, все още е на свобода.

Въпреки че тези опити бяха осуетени по време на етапите на планиране, физическите рискове, пред които беше изправен Тръмп, докато се стремеше към завръщане в Белия дом, бяха твърде очевидни.

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През юли 2024 г. той беше окървавен, след като въоръжен мъж откри огън на митинг в Бътлър, Пенсилвания. Два месеца по-късно въоръжен мъж беше арестуван във Флорида, след като агенти на Тайните служби на САЩ го забелязаха да се крие в дърветата близо до мястото, където Тръмп играеше голф.

"Това беше момент на галванизиране за него", каза Маги Хаберман, кореспондент на "Ню Йорк Таймс" в Белия дом, в скорошно интервю, обсъждайки както иранските заговори, така и опитите за покушение от 2024 г. "Всичко това в съзнанието му се превръща в едно голямо размазване. За самия Тръмп Иран и това чувство за заплаха са постоянни."

Президентът, според новинарския уебсайт Semafor, често размишлява - и се шегува - за това да стане мишена на покушение.

"Никой не ми каза колко опасно е да си президент и ако ми бяха казали, вероятно нямаше да се кандидатирам", преразказа служител на Белия дом думите на Тръмп. "И той прави такива коментари на шега, но зад това се крие реалност."

Бомбардирането от Тръмп на иранските ядрени изследователски съоръжения през 2025 г. и тазгодишната мащабна бомбардировка и морска блокада предизвикаха нов кръг от ирански заплахи срещу Тръмп - и директно предупреждение от американския президент в отговор.

През юли Тръмп написа в Truth Social, че Иран е отправил заплахи "да го убие или да се опита да го убие" и каза, че 1000 "ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, като хиляди други ще последват незабавно, ако иранското правителство действа по заплахата си".

Посланието на президента към Иран беше директно. Много от скорошните заплахи срещу него също бяха недвусмислени.

На погребалната служба за Хаменей, проведена ден преди Тръмп да замине за Турция, участниците носеха транспарант с надпис "#KillTrump". Следващата седмица, на площад в центъра на Техеран, една сграда беше украсена с голям стенопис на американския президент, лежащ в черен ковчег, с думите "Ще убием Тръмп" и "Кръв за кръв", написани под него.

Иран отрече участие в предишни заговори срещу Тръмп, но посланието - отправено след смъртта на Хаменей и съобщенията за ирански цивилни жертви при американски и израелски удари - беше ясно.

Войната, казват иранците, далеч не е приключила. А самият Тръмп е мишена за отмъщение.

На последния етап от пътуването обратно до САЩ от Турция, когато Тръмп и пътуващият му медиен пул се събраха отново в един и същ самолет, президентът се върна в прескабината, за да разговаря с репортери.

Те попитаха за необичайното пътуване, което включваше заповед от Тайните служби щорите на прозорците на самолета-примамка да бъдат затворени по време на излитане от Анкара.

"През цялото време съм чел, че съм номер едно в списъка им", каза им той.

Анализът е на Антъни Зурчър за BBC.