От днес вече се водят разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството, съобщава БНР.
Премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.
По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".