От днес вече се водят разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството, съобщава БНР.

Премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

Свързани статии Премиерът Росен Желязков отмени заседанието на Министерски съвет за утре

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".