Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението

До момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с ИТН

16.10.2025 | 19:32 ч. 10
Снимка: БГНЕС

От днес вече се водят  разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството, съобщава БНР.

Премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".

Росен Желязков министри правителство БСП ИТН
