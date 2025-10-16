Най-логичният ход от страна на президента е да се яви като лидер на политическа партия

Трусовете в управлението и все по-острият тон на политическите лидери насочват към все по-вероятни предсрочни избори.

Като виждаме реакциите и на Георг Георгиев - голяма част от анализаторите ни на БСП, едната възможност на политическата сцена е Пеевски да участва по-официално в това управление. Другата възможност е на Борисов да му е дошло да гуша. Това коментира социологът Юлий Павлов в студиото на "Денят ON AIR".

"За да спре подобно рейдърство, вероятно начинът е да се отиде на предсрочни избори, които Борисов може да предизвика", отбеляза той.

По думите му има много райони, в които "ДПС-Ново начало" превзема ГЕРБ.

Бившият евродепутат Петър Витанов заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че е все по-малко вероятно правителството на Росен Желязков да изкара пълен мандат.

"Тръгнали са по свлачището, все по-голямо е недоверието. Ремонт на кабинета е от друга страна. За тази гневна реакция на Борисов детонатор беше Пазарджик, рейдърство е точната дума", заяви Витанов.

Лидерът на ГЕРБ поиска смяната на председателя на парламента Наталия Киселова. Много е вероятно да има ротация и да бъде сменена с друг на поста.

"С такава фигура, която да бъде лоялна само на Борисов, най-малкото поравно на Борисов и Пеевски. Няма доверие в нея като потенциален министър-председател на служебен кабинет", коментира Витанов.

Очакванията на Павлов са държавният глава да се включи в следващите избори.

"Най-логичният ход от страна на президента. Вероятно е да се яви на терена като лидер на политическа партия, водена от други с неговата подкрепа няма да е. Колкото повече време минава след изтичане на мандата му, толкова повече ще намалява подкрепата за него", смята той.

Прогнозите на социолога са Радев да получи 10-15% подкрепа при предсрочни парламентарни избори.

Той трябва да намери партньор. Друг освен ГЕРБ не би бил възможен, там мостовете не са изгорени, докато между Радев и Пеевски са несъществуващи", категоричен е Павлов.

Петър Витанов очаква в един момент партия на Румен Радев да излезе като първа политическа сила.