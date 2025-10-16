Костадинов: Борисов е уплашен и от него чух зов за помощ

Държавата е счупена - нямаме работещ парламент и работещ Министерски съвет. Властта бойкотира самата себе си. Наблюдаваме политически театър, защото Борисов ще клекне и ще се предаде. Това каза лидрът на „Възраждане” Костадин Костадинов в предаването "Денят ON AIR".

Този кабинет е вреден, Народното събрание е нелегитимно и вредно, настоя председателят на "Възраждане".

"Борисов е уплашен и от него чух зов за помощ. Ако беше разгневен, във вторник щеше да е напуснал правителството. Примирено е избрал ролята на Ахмед Доган. Ако остане в правителството на ДПС, той ще се превърне в господин "Никой". Ако намери достатъчно смелост в себе си, ще отиде на избори. Собствената му партия иска избори", каза Костадинов.

По думите му депутатите на ГЕРБ събират остатъчния актив, а партията се превръща в сянка на миналото си.

"Видяхме падението на ГЕРБ. Виждаме какво може да се случи, ако една партия извади пари. Тук не говорим за ДПС. ДПС става отровен брат близнак на ГЕРБ. Превръща се в най-голямата заплаха за ГЕРБ", посочи Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че изборите в Пазарджик може да се окажат катализатор.

"Ако утре са изборите, в парламента няма да влязат БСП, ИТН, АПС, "Величие" и МЕЧ. Видяхме го в Пазарджик с купените гласове. БСП са готови да захвърлят собствения си председател на парламента, за да останат във властта. С удоволствие ще гласуваме "за" Киселова да престане да бъде председател на НС, но след това трябва да има оставка на правителството и да отидем на избори", посочи още Костадинов.

Според него, ако има висока избирателна активност - 50-60%, тогава ГЕРБ и ДПС може да са на ръба на влизане в парламента.

Костадинов смята, че президентът Румен Радев ще излезе на сцената със своя политическа партия, но няма да вземе от гласовете на "Възраждане".

"По-добре да се появи нова такава формация, която ще увлече много хора - до някаква степен да разчисти терена от паразити, патерици и сателити на ДПС", смята депутатът. "Възраждане" е стожер на политическата система и със своя идеология са суверенизъм. Ако бъдеща формация на Румен Радев споделя нашите виждания, добре дошли са да разговарят с нас. Но не ние отиваме да разговаряме с някого", поясни Костадинов. "Водят война с Радев и по този начин му правят услуга. Радев ще бъде президент по-малко от година. Какво правим след това? Не може да сменяш законите заради личности. Така правят диктатурите", настоя Костадинов.