Марк Рюте: Нито един съюзник в НАТО не е сам

Нито един съюзник в НАТО не е сам, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте на съвместна пресконференция с премиера на Латвия Андрис Кулбергс в централата на пакта в Брюксел. Генералният секретар на НАТО посочи Латвия като добър пример заради това, че страната вече влага близо 5 на сто от БВП в отбрана.

“Плановете на страните от НАТО в областта на отбраната изискват разходи от 5 на сто от БВП, това би изравнило инвестициите на Европа и САЩ, поясни той. Очакването е Европа да харчи наравно със САЩ и така би било честно”, добави Рюте.

Генералният секретар коментира и зачестилите инциденти с дронове по границите на НАТО и каза, че те са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както за и решимостта на алианса да сдържа и да отбранява, коментира генералният секретар.

Той отбеляза, че през септември миналата година НАТО предприе операцията "Източен страж" след инцидентите с дронове в Полша и Естония, за да защити съюзниците - от тези с излаз на Черно море - Турция, България и Румъния - до Финландия. По неговите думи трябва да се намерят евтини технологии за борба с дроновете и да се ползва опитът на Украйна. / БТА