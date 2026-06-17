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Марк Рюте: Нито един съюзник в НАТО не е сам

Коментира и инцидентите с дронове на границата на алианса

17.06.2026 | 17:52 ч. 10
Reuters

Reuters

Нито един съюзник в НАТО не е сам, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте на съвместна пресконференция с премиера на Латвия Андрис Кулбергс в централата на пакта в Брюксел. Генералният секретар на НАТО посочи Латвия като добър пример заради това, че страната вече влага близо 5 на сто от БВП в отбрана.

“Плановете на страните от НАТО в областта на отбраната изискват разходи от 5 на сто от БВП, това би изравнило инвестициите на Европа и САЩ, поясни той. Очакването е Европа да харчи наравно със САЩ и така би било честно”, добави Рюте.

Генералният секретар коментира и зачестилите инциденти с дронове по границите на НАТО и каза, че те са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както за и решимостта на алианса да сдържа и да отбранява, коментира генералният секретар. 

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Той отбеляза, че през септември миналата година НАТО предприе операцията "Източен страж" след инцидентите с дронове в Полша и Естония, за да защити съюзниците - от тези с излаз на Черно море - Турция, България и Румъния - до Финландия. По неговите думи трябва да се намерят евтини технологии за борба с дроновете и да се ползва опитът на Украйна. / БТА

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Тагове:

НАТО Марк Рюте дронове операция Източен страж войната в Украйна
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