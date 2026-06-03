Рюте предупреди руснаците: Не участвайте във войната, ще умрете в калта

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова руската младеж да се съпротивлява на вербуването си във войната.

Рюте, който е на изненадващо посещение в Киев, отбеляза, че вербовчиците мамят младите руснаци, когато подписват договори, че войниците не се обучават преди да бъдат изпратени на фронта и че им се предоставя нискокачествено оборудване.

"Има много голяма вероятност да бъдете убити или ранени. А ако сте ранени, вероятно ще останете да лежите в калта и да умрете. Когато говорим за десетки хиляди руски жертви, това не е абстракция. Вие бихте могли да бъдете един от тях", каза Рюте.

Според генералния секретар на НАТО, жертвите на Русия в момента възлизат на приблизително 30 000 души на месец. Той нарече това "потресаващо" число.

"Това означава загуба на повече хора за един месец, отколкото Съветският съюз е загубил за 10 години през 80-те години на миналия век в Афганистан", подчерта генералният секретар на НАТО. "Това не е нещо абстрактно. Вероятно това ще сте вие."

Русия, която официално определя конфликта като "специална военна операция" и обещава високи заплати на набираните войници, отдавна твърди, че разширяването на НАТО на изток след края на Студената война - и перспективата Украйна да се присъедини към Алианса - са екзистенциална заплаха за сигурността ѝ.

Членството на Украйна в НАТО

Рюте и украинският президент Володимир Зеленски потвърдиха, че , въпреки продължаващата липса на пълен консенсус между държавите-членки.

Генералният секретар подчерта, че политическите решения относно бъдещото членство на Украйна, които бяха приети на предишни срещи на високо ниво, остават твърдо в сила, докато продължава техническата подготовка за присъединяване.

"На срещата на върха по случай 75-ата годишнина на Алианса беше взето и решение за необратимия път на Украйна към НАТО", заяви Марк Рюте, според "Европейска правда".

Въпреки че все още няма единодушно съгласие сред членовете на НАТО относно незабавна политическа покана, Рюте подчерта дълбокото, практическо сътрудничество между украинските въоръжени сили и Алианса, което продължава да се засилва на фона на руската инвазия в Украйна.

"От практическа гледна точка, въоръжените сили на Украйна все повече се интегрират с НАТО. Все по-често използваме едни и същи стандарти. Нашите отбранителни индустрии стават все по-взаимосвързани", заяви той. "НАТО се учи от Украйна по отношение на технологиите за дронове и противодействието им, но Алиансът все още може да помогне на Украйна, например, при воденето на въздушен бой и т.н. Така че можем да си помагаме взаимно."

Володимир Зеленски потвърди, че по време на срещата на Съвета НАТО-Украйна в Киев абсолютно мнозинство от делегациите са изразили ясна подкрепа за евроатлантическите стремежи на Украйна.

"Днес много страни заявиха, че виждат Украйна в НАТО. И това е вярно, абсолютно голям брой, мнозинството. И никой не каза, че не иска да я види, въпреки че някои мълчаха по този въпрос", отбеляза украинският президент, признавайки, че колебанието на няколко държави е това, което в момента блокира официалното единодушие.

Украинският изрази увереност, че аргументите на Киев в крайна сметка ще убедят останалите скептици в блока. Според Зеленски интеграцията на Украйна е стратегическа необходимост за сигурността на цяла Европа, което в дългосрочен план включва и самата държава агресор.

"Повечето страни наистина вече разбират, че самият Алианс се нуждае от Украйна в НАТО не по-малко, отколкото Украйна. И това е толкова дълъг разговор. Вярвам, че руснаците също се нуждаят от Украйна в НАТО. Защото в бъдеще може да е болезнено, ако Украйна не е в НАТО", заключи Зеленски.

По време на същата пресконференция в Киев Марк Рюте заяви, че Алиансът не вижда проблем с украинските удари с дронове срещу Санкт Петербург, дори когато градът стартира водещия Международен икономически форум на руския лидер Владимир Путин. Рюте потвърди тези удари по инфраструктурата като легитимен отговор на руската агресия, правейки паралел с това как нарастващите дългосрочни възможности на Украйна принудиха Москва да се адаптира към оперативни действия.

Зеленски повтори, че тези операции са насочени стриктно към петролни рафинерии и военна инфраструктура, а не към конкретни политически фигури, като определи действията като пряк, пропорционален отговор на скорошните масирани руски въздушни нападения.