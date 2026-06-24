Зеленски заплашва Беларус, докато НАТО се намира на прага на война

Украинският президент Володимир Зеленски постави на лидера на Беларус Александър Лукашенко ултиматум от една седмица: да премахне цялото оборудване, което помага на Русия при насочването на дронове, или Украйна ще нанесе удар по Беларус.

Още от първите дни на руската инвазия Украйна и нейните западни партньори, включително САЩ и НАТО, предупреждаваха, че амбициите на руския президент Владимир Путин няма да се ограничат до границите на Украйна. Те твърдяха, че ако не се вземат мерки, Русия ще атакува други европейски държави и страни от НАТО. Великобритания, позовавайки се на собствените си разузнавателни данни и повтаряйки думите на други европейски лидери, заяви, че Русия ще бъде готова да нанесе удар още през 2020 г., пише за RS Тед Снайдер, сътрудник-редактор на списанието The American Conservative.

Но реалният риск от разширяване на войната в момента идва от Украйна и то на два фронта, балтийските държави и Беларус. На 19 май румънски изтребител F-16, базиран в Литва, свали украински дрон във въздушното пространство на Естония, след като той беше прелетял през въздушното пространство на Латвия. Това не беше първият украински дрон, прелитащ през въздушното пространство на балтийска държава. Русия обвини балтийските държави, че позволяват на украинските въоръжени сили да използват „въздушни коридори“, които съкращават времето за полет до цели дълбоко във вътрешността на Русия и повишават тяхната ефективност.

В отговор балтийските държави твърдят, че Русия "лъже", а Киев настоява, че "Украйна никога не е искала такова използване".

Още по-сериозно е обвинението на Русия, че Украйна координира действията си с Латвия,

за да позволи на Киев да изстрелва дронове от нейна територия. Латвийският представител в Съвета за сигурност нарече руското твърдение „чиста измислица“. Латвийският външен министър Байба Браже заяви, че това е част от дезинформационна кампания срещу страната ѝ.

Балтийските държави - Латвия, Литва и Естония, са членове на НАТО. Путин предупреди, че "Русия ще третира всички украински бази за изстрелване на дронове като легитимни цели, дори ако те оперират от територията на балтийските държави". Това рискува да въвлече НАТО и САЩ, в пряка война с Русия. Руската служба за външно разузнаване предупреди, че „координатите на центровете за вземане на решения на латвийска територия са добре известни“ и че "членството в НАТО няма да защити съучастниците на терористите от справедливо възмездие".

Тази словесна война, включително най-новите заплахи на Зеленски, става опасна.

В обвиненията си от миналата седмица Зеленски обвини Беларус, че е инсталирала четири станции за препредаване на сигнали върху комуникационни кули на своя територия, за да подпомага Русия в насочването на дронове, насочени срещу Украйна. Той заяви, че Минск е бил предупреден чрез разузнавателни и военни канали да "спре да помага на руснаците".

Когато командирът на украинските сили за безпилотни системи заяви, че са идентифицирали 500 цели на беларуска територия и че "знаем къде е Лукашенко", Лукашенко отговори, че Украйна може и да е идентифицирала 500 цели, но „ние имаме една много сериозна цел с точни координати“. По-късно Лукашенко се извини за ролята си в ескалацията на напрежението, като добави, че "от Беларус не трябва да се очакват военни действия".

Беларус и Русия са стратегически партньори. На територията на Беларус са разположени руски тактически ядрени оръжия, които са изцяло под контрола на Русия, а Русия използва територията на Беларус, за да започне инвазията си в Украйна през 2022 г. Въпреки това беларуските войски не са се включили във войната. Хора с експертни познания за Беларус и запознати със ситуацията заявиха пред Responsible Statecraft, че Лукашенко е използвал всички средства, с които разполага, за да избегне по-дълбоко въвличане в конфликта на Русия с Украйна.

Макар украинската жалба да има основание, тя се раздухва извън пропорции, казват експертите. Въпреки че между Русия и Беларус се осъществява обмен на разузнавателна информация, част от която се използва за подпомагане на руските сили при насочването на дронове, обхватът и въздействието ѝ не са толкова стратегически важни, колкото Украйна предполага.

Украйна има и други проблеми.

Въпреки нарастващата поредица от зрелищни удари с дронове дълбоко в руска територия, войната на бойното поле не протича толкова добре, колкото медийният поток би искал да ни накара да повярваме. Настъплението на руските сили отново се засили напоследък, а ключовият стратегически град Костянтиновка сега е изложен на реална опасност да падне в ръцете на руските сили.

Ако той падне, целта на Русия да превземе целия Донбас ще бъде на една ръка разстояние. Зеленски иска „горещата фаза“ на войната да приключи до зимата, и е предложил определени части от оспорваните територии на Украйна да попаднат под защитния чадър на НАТО, за да се постигне това.

Николай Петро, професор по политически науки в Университета на Род Айлънд, сподели пред RS, че заплахата на Зеленски срещу Беларус „може да има смисъл в контекста на цялостната му стратегия да се опита да провокира ескалация от страна на Русия или Беларус, която би наложила пряка военна интервенция от страна на НАТО. ”

Експертите казват, че Киев може да дава сигнал на Беларус и Европа, че няма да толерира конструктивно взаимодействие между Минск и ЕС по време на войната. Украйна настоява европейската архитектура на сигурността, която ще възникне след войната, да се изправи срещу Русия, а не да я включва. Изключването на Беларус е част от тази стратегия. Ако е така, това би означавало трагичен провал да се извлекат поуки от грешките от миналото.

Напрежението около това как и дали се използва въздушното пространство на Балтийските държави, както и отправената към Беларус заплаха, показват колко опасен става рискът от ескалация извън границите на Русия и Украйна. Възможно е Зеленски да не се преструва и да не отправя празни заплахи. Експертите смятат, че Зеленски може би проучва докъде може да стигне и че, ако няма съществени възражения от страна на ключови европейски играчи, има голяма вероятност той да продължи да натиска.