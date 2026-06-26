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Киев съобщи за руска въздушна атака над града тази нощ

Не се съобщава за пострадали хора

26.06.2026 | 07:40 ч. Обновена: 26.06.2026 | 08:05 ч. 13
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Силите силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака, предаде Ройтерс, като се позова на столичните власти.

Към момента не се съобщава за пострадали хора.

Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.

Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.

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