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Предполагаем руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви в поле

Не се съобщава за пострадали

17.08.2026 | 22:20 ч. Обновена: 17.08.2026 | 22:26 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е взривил днес в поле, съобщи молдовската полиция, цитирана от ДПА.

Неидентифицираният безпилотен летателен апарат е паднал в район Щефан Вода в югоизточна част на страната, като е предизвикал малък пожар, съобщи полицията в приложението Телеграм. Не се съобщава за пострадали.

Експерти извършват оглед на мястото на падането. Украински медии съобщиха, че руски дрон "Бандерол“ се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса, и е пресякъл границата с Молдова.

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Министерството на външните работи на Молдова категорично осъди нарушаването на въздушното пространство на страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Ведомството определи инцидента като сериозно нарушение на суверенитета на страната и предупреди за риска, който подобни ситуации представляват за сигурността на гражданите.

"Този инцидент представлява сериозно нарушение на суверенитета на Република Молдова и пряка заплаха за сигурността на нашите граждани. Подобни инциденти са неприемливи. Войната на Руската федерация срещу Украйна продължава да има преки последици за сигурността на Република Молдова“, се посочва в изявлението на Министерството на външните работи на Молдова.

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