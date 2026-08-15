Тримесечно бебе загина при руска атака с дрон в Украйна

Тримесечно бебе е загинало при руска атака с дронове срещу Днепропетровска област в Украйна, съобщиха местните власти след поредната серия въздушни удари през нощта, предаде ДПА.

По данни на ръководителя на регионалната военна администрация Олександър Ханжа детето е загинало, след като дрон е поразил жилищна сграда в град Марганец, разположен близо до фронтовата линия.

Още 11 души са били ранени, сред тях 5-годишно момче и 12-годишно момиче.

При атаките са нанесени щети на жилищни блокове, магазин и кино. По думите на Ханжа районът е бил подложен на удари с дронове, планираща бомба и артилерийски обстрел.

В Запорожка област трима души са пострадали при отделни атаки с дронове срещу автомобили, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров.

Украйна от своя страна е атакувала с ракета промишлено предприятие в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев.

В социалните мрежи се появиха снимки, на които се вижда голям стълб дим, но автентичността им не е потвърдена.

В Московска област жена и 9-годишно дете са били ранени при украинска атака с дрон, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

Руското Министерство на отбраната твърди, че е прехванало общо 598 дрона над територията на Русия и над анексирания Кримски полуостров.

Тези данни не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници, но според ДПА показват продължаващата висока интензивност на украинските атаки с дронове през петата година от пълномащабното руско нахлуване, пише БТА.