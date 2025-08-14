ДАНС и ГДБОП разбиха наркогрупа, била следена над година

Шестима членове на организирана престъпна група, извършвала международен трафик на наркотици, са арестувани в Пловдив и София. При над 25 претърсвания и изземвания в областите Пловдив, София и Бургас са иззети около 90 кг марихуана. Това стана известно на съвместен брифинг в Пловдив с участието на Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, Славена Костова, наблюдаващ прокурор, ст. комисар Емил Борисов, зам.-директор на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Цветин Тодоров, представител на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Разследването е започнало в средата на миналата година от ДАНС, а в последните месеци се включват и служители на ГДБОП. Установено е, че ръководителят осигурява кокаин и марихуана от страни членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След това участниците в групата, действащи под негово разпореждане, са транспортирали стоката от тези страни до България, обясни прокурор Костова. В страната те са съхранявани и пренасочвани към Турция. Набирани са международни шофьори, превозвали веществата в тайници в товарни автомобили.

На 9 август са предприети координирани действия и е задържан ръководителят на организираната престъпна група и още четирима членове. Повдигнати са им обвинения, като единият е с мярка парична гаранция от 3000 лева. Останалите са задържани под стража.

На 13 август има нови търсения и изземвания в София и е задържан още един участник в групата. В неговия автомобил е открит куфар с около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение за участие в групата, предстои съдът да реши каква мярка да му наложи.

Ръководителят е от Пловдив, занимавал се е с търговия на недвижими имоти и автомобили. Четирима членове на групата са от София, другите са от Пловдив.

Групата е от мъже на възраст между 26 и 62-годишна възраст. Първоначално са арестувани общо десет души за 24 часа, като шестима от тях са с обвинения, уточни ст. комисар Емил Борисов. По думите му тези хора са известни на службите, някои от години. Данните сочат, че са участвали в международен трафик на хероин.

Към момента са иззети общо 90 кг марихуана, но данните показват, че се занимават и с трафик на кокаин, каза още Борисов.