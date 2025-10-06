Шофьор на мотокар спечели $1 млн. от лотарията, влезе в болница след месеци на купони

Британски шофьор на мотокар, който се превърна в милионер за една нощ, е претърпял животозастрашаващ здравословен проблем след месеци на непрестанно купонясване, което го е принудило да преосмисли начина си на живот след като е спечелил джакпота.

39-годишният Адам Лопес е имал само 17 долара в банковата си сметка, но за минути те се увеличили до 1,3 милиона долара, след като е спечелил лотария през юли, съобщи BBC.

А през септември Лопес вече е бил на задната седалка на линейка, страдайки от двустранна белодробна емболия, съобщава изданието.

„Знаех, че това, което правя, в крайна сметка ще приключи, и почти приключи по най-лошия възможен начин. Беше огромно, огромно пробуждане“, каза мъжът от Матишал пред изданието.

Шофьорът на мотокар, превърнал се в милионер, си спомни как е „купосал през последните три месеца“ и е „горял свещта от двата края“, след като внезапно е спечелил наградата, която променя живота му.

„Това ми позволи да живея малко живот, какъвто никога не съм живял, но мисля, че поех по грешен път... беше приятно, докато здравето ми не се влоши“, каза Лопес. „Стана очевидно преди около три седмици... с кръвен съсирек в крака ми, който се разпространи в белите ми дробове."

Лопес беше хоспитализиран в университетската болница Норфолк и Норич за осем дни и половина, наричайки изпитанието „ритник в задника“.

„Не можех да ходя, не можех да дишам. Обадих се на линейката, качиха ме от къщата ми и най-голямото нещо, което промени живота ми, беше да лежа и да чувам сирените“, каза той.

Той отдаде заслуга на болничния персонал за възстановяването си, казвайки, че се е чувствал „заобиколен от ангели“.

„Просто те кара да погледнеш и на двете страни на живота, защото няма значение дали имаш милион, 100 милиона, милиард, трилион – когато си в линейката, нищо от това няма значение“, каза Лопес.

След като спечели от лотарията, Лопес напусна работата си като шофьор на мотокар, ход, за който сега съжалява.

„Напуснах работата си и никога не е трябвало да правя това. Загубих структурата на живота и ежедневието си… беше пълно откъсване от живота, който живеех.“

Лопес каза, че сега е фокусиран върху възстановяването си през следващите шест до девет месеца и се надява да „се върне към пълната версия на себе си“.