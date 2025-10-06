IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27-годишната самотна майка Албена е тежко ранената в ралито край Варна

Тя е в критично състояние и ампутиран крак

06.10.2025 | 18:15 ч. Обновена: 06.10.2025 | 18:15 ч. 27
Снимка: Facebook/Nikolaj Popov

Снимка: Facebook/Nikolaj Popov

Албена Станчева е тежко пострадалата жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване “Аладжа манастир” край Варна, съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна. Той е бил помолен от майката на Албена да разкрие повече подробности за тази трагедия.

Албена е на 27 години, самотна майка на тригодишно момиченце. В момента е в критично състояние в болницата във Варна - интубирана, с ампутиран крак. Предстоят и много операции. 

"Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Напротив платили са дори билет за вход. Историите за табели със забрана и други подобни не са верни. Смятам, че вината е изцяло на организаторите които са допуснали тази безумица. Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития? Докога? 

Пробите на пилота за алкохол и наркотици са отрицателни. Полевият тест за дрога е фалшиво положителен. Настоявам за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия. Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание", пише Попов.

албена станчева рали варна
