До Седемте рилски езера ще се стига само пеша

До Седемте езера ще се стига само пеша, започва профилактика на седалковия лифт до циркуса.

Сезонна техническа профилактика започва от утре, 6 октомври, на 2,1-километровия седалков лифт до хижа Рилски езера и до циркуса ще се стига само пеша.

Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението.

Седемте езера са посещавани през цялата година от стотици туристи. Така е и сега, есента.

Последните дни в този дял на планината навалял около 30 см сняг, който вече се топи, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, който следи за ситуацията в планина постоянно.

Не само Седемте езера, а и Кюстендилският регион като цяло е подходящ за развитие на 365-дневен туризъм, първата стъпка е рехабилитация на спортната инфраструктура чрез общински проекти. Кюстендилския регион е в устойчив и пазарно-атрактивен туристически продукт – със съчетание от СПА, спорт, планина и младежка енергия, каза преди дни в отговор на парламентарно питане министърът на туризма Мирослав Боршош. /БНР