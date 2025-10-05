IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

До Седемте рилски езера ще се стига само пеша

Започва профилактика на седалковия лифт

05.10.2025 | 15:32 ч. Обновена: 05.10.2025 | 15:53 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

До Седемте езера ще се стига само пеша, започва профилактика на седалковия лифт до циркуса.

Сезонна техническа профилактика започва от утре, 6 октомври, на 2,1-километровия седалков лифт до хижа Рилски езера и до циркуса ще се стига само пеша.

Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението. 

Седемте езера са посещавани през цялата година от стотици туристи. Така е и сега, есента.

Последните дни в този дял на планината навалял около 30 см сняг, който вече се топи, каза спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, който следи за ситуацията в планина постоянно.

Не само Седемте езера, а и Кюстендилският регион като цяло е подходящ за развитие на 365-дневен туризъм, първата стъпка е рехабилитация на спортната инфраструктура чрез общински проекти. Кюстендилския регион е в устойчив и пазарно-атрактивен туристически продукт – със съчетание от СПА, спорт, планина и младежка енергия, каза преди дни в отговор на парламентарно питане министърът на туризма Мирослав Боршош. /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

седемте езера пеша лифт профилактика
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem