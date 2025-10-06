Путин: Доставката на "Томахоук“ за Украйна ще разруши отношенията със САЩ

Руският президент Владимир Путин заяви, че ако Съединените щати доставят ракети "Томахоук“ на Украйна за удари с голям обсег дълбоко в Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва с Вашингтон, съобщава агенция Ройтерс.

По-малко от два месеца след срещата на върха в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, мирът изглежда още по-далеч, като руските сили напредват в Украйна, руските дронове, за които се твърди, че летят във въздушното пространство на НАТО, а сега Вашингтон говори за пряко участие в удари дълбоко в най-голямата ядрена сила в света.

Тръмп заяви, че е разочарован от Путин, че не е сключил мир и определи Русия като "хартиен тигър“ за това, че не е успяла да покори Украйна. Миналата седмица Путин отвърна на удара, като постави под въпрос дали НАТО не е "хартиеният тигър“ за това, че не е успял да спре настъплението на Русия.

Миналият мисец вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон обмисля украинско искане за получаване на далекобойни ракети "Томахоук“, които биха могли да нанесат удар дълбоко в Русия, включително Москва, въпреки че не е ясно дали е взето окончателно решение.

"Това ще доведе до разрушаване на нашите отношения или поне на положителните тенденции, които се появиха в тези отношения“, каза Путин във видеоклип, публикуван в неделя от репортера на руската държавна телевизия Павел Зарубин.

Миналата седмица The Wall Street Journal съобщи, че Съединените щати ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за цели в енергийната инфраструктура с голям обсег в Русия, докато обмислят дали да изпратят на Киев ракети, които биха могли да бъдат използвани при подобни удари. Двама служители потвърдиха информацията на The Wall Street Journal пред Ройтерс.

Но един американски служител и трима други източници заявиха пред Ройтерс, че желанието на администрацията на Тръмп да изпрати ракети "Томахоук“ с голям обсег в Украйна може да не е осъществимо, тъй като настоящите запаси са предназначени за ВМС на САЩ и за други цели.

В четвъртък Путин заяви, че е невъзможно да се използват "Томахоук“ без прякото участие на американски военни и затова всяка доставка на такива ракети в Украйна би предизвикала "качествено нов етап на ескалация“.

"Това ще означава напълно нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“, каза Путин.

Руският лидер добави, че "Томахоук" биха могли да навредят на Русия, но тя просто ще ги свали и ще подобри собствената си противовъздушна отбрана.

Путин представя войната в Украйна като повратен момент в отношенията на Москва със Запада, който според него е унижил Русия след падането на Съветския съюз през 1991 г., като е разширил НАТО и е посегнал на това, което той смята за сфера на влияние на Москва.

Западноевропейските лидери и Украйна представят войната като заграбване на земя в имперски стил и многократно са се заричали да победят руските сили. Те твърдят, че ако Русия не бъде победена, Путин ще рискува атака срещу членка на НАТО, твърдение, което Путин многократно е отричал.