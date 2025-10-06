Митичният сейф в Царево е открит, вадят го с кран

Митичният сейф, който накара десетки да атакуват плажната ивица на Царево след наводненията, е открит. Това е станало до плаж Понтона от водолази в морето - затрупан от кални наноси, съобщава "Флагман".

На същото място в събота буквално "извираха" стотачки, които обитателите на местното гето събираха. Тръгна слух, че в дейфа е имало 2 млн. лв. и кюлчета злато, докато собственикът му Яни Илиев заяви, че парите са били до 21 000 лв. и не е имало никакви кюлчета, а само обеци на съпругата и внучката. По думите му в касата се съхранявали предимно документи на фирмата му.

"Трудно може да се прецени дали се е отворила. Районът е отцепен, виждаме само как с кран и въжета дърпат касата", твърди пряк свидетел на акцията, провеждана в този момент.

Тежката каса се изважда с кран.