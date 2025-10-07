Ветерани, пехотинци... Историята на американците, загинали на фронта в Украйна

Тези американци дадоха живота си, борейки се за Украйна - и сега родителите им изпращат послание директно на президента Тръмп.

„Нашите близки се застъпиха за това, което е правилно. Синът ми и толкова много други казаха: „Ясно е да се види, че тази война е война на доброто срещу злото“, каза Тери Хепуърт, майката на дейн Алън Партридж, който беше убит през 2022 г. „Все още не мисля, че президентът Тръмп наистина разбира ясно какво са направили нашите близки. Бих искала той и Конгресът действително да говорят с нас и да чуят нашите истории.“

Десетки родители, които говориха с The Post, казаха, че са насърчени от нарастващата подкрепа на Тръмп за Киев - и искат той да чуе защо синовете им са дали живота си за чужда държава. По думите им децата им са били призовани да пътуват по другия край на света по същата причина, поради която са служили в американската армия – дълбока вяра в свободата за всички.

„Ако четете какво казват руснаците, те не се бият с Украйна. Те се бият с Америка и западната цивилизация като цяло“, казва Генадий Батуран, чийто син Дейвид беше убит през действие преди две години във вторник. „Това е основната причина, поради която синовете ни отидоха на война.“

През последните седмици администрацията на Тръмп одобри споделянето на разузнавателна информация за цели на руски петролни рафинерии с Украйна, а сега президентът обмисля дали да позволи на Киев да закупи мощни ракети „Томахоук“, за да засили натиска върху Русия да прекрати войната си.

„Подкрепата на Тръмп означава, че се надявам да мога да пътувам там, да се срещна с хората, за които синът ми Далтън се е борил и е умрял“, казва опечаленият баща Уорън Медлин. „Това означава, че може би мога да отида до района, където той е починал, да докосна земята, да усетя енергията, присъствието му, просто да бъда близо до него за известно време.“

Според оценките най-малко 4000 чуждестранни бойци от цял ​​свят са се сражавали за Украйна. Много от тях са се присъединили към части на чуждестранните легиони, създадени след войната. Други – особено тези с високо ниво на умения и опит – са били прикрепени към редовни украински военни части. Няма официален брой на американските граждани, загинали в битка за Украйна, но Музеят на историята на Украйна установи, че 92 американци са били убити в действие.

Ето някои от техните истории.

Дейн Алън Партридж — 4 май 1988 г. – 11 октомври 2022 г.

34-годишният Партридж се присъединява към армията на САЩ след гимназия, служейки в Ирак с 4-та пехотна дивизия като пехотинец и шофьор на бойна машина на пехотата „Брадли“. Години по-късно, въпреки че се жени и става баща, той се чувства задължен да помогне на Украйна след руската инвазия, казва Хепуърт.

„Чувството, че трябва да отиде в Украйна, за да помогне, продължаваше да го тормози. В крайна сметка той говори със съпруга ми и накрая с мен“, разказва майката. „Споделих предчувствието си, че ако си тръгне, няма да се върне. Той заяви, че не се е върнал и от Ирак, визирайки цената, която войната вече е нанесла върху съзнанието му. Докато седяхме мълчаливо, чух глас да ми казва да го пусна. Така и направих. Той имаше умения, които щяха да им помогнат.“

В Украйна Партридж използва военния си опит в САЩ, за да „помогне на мъжете да станат по-добри войници“, обучавайки ги на тежки картечници M2 Browning и поемайки логистични, разузнавателни и разминиращи мисии. Вместо да се прибере у дома, след като е наранил крака си, когато се е закачил за разтягащата тел на мина, Партридж продължил службата си.

„В последната си битка той взел пленници, разчиствал дупки и бункери. Когато боеприпасите свършили, той и двама украинци осигурили прикритие, за да могат останалите да се оттеглят“, споделя майка му. „Дейн е бил директно уцелен от шрапнел от танк, счупвайки врата му. Той починал осем дни по-късно в болница.“

Седрик Чарлз Хам — 26 септември 1997 г. – 15 март 2024 г.

Седрик Чарлз Хам заминава за Украйна през януари 2024 г., месеци след края на службата му в американската армия.

Ветеран от Афганистан, той се чувства задължен да обучава нови членове на украинските въоръжени сили, но „бързо променя пътя си, за да служи в елитна група чуждестранни бойци от специалните операции“, според майка му Рейчъл.

„По-голямата част от неговото подразделение загина в бой на 15 март 2024 г. в района на Сумска област“, ​​казва тя. „Това бе първата му мисия.“

След като Хам първоначално е обявен за изчезнал в действие, Рейчъл се примирява с факта, че вероятно никога повече няма да го види или да му организира подобаващо погребение, ако той умре. Но месеци по-късно доброволец от фондация „Р.Т. Уедърман“ я информира, че вярват, че са открили тялото на сина ѝ.

Фондацията го е идентифицирала както чрез съвпадение на ДНК с майка му, така и чрез татуировката на американското знаме на ръката му.

„Доблестта на сина ми е възможност за нашата страна и светът да знаят, че обществото трябва да цени свободата на човек, както го е правил той, умирайки за народа на Украйна“, отбелязва Рейчъл. „Семейството ми би искало светът да научи от смъртта му какво означава да си безкористен и заклет патриот.“

Едуард „Илай“ Уилтън — 23 март 2001 г. – 7 април 2023 г.

Разочарован от факта, че администрацията на Байдън „не прави нищо“, за да се бори с руската агресия, ветеранът от американската армия Едуард „Илай“ Уилтън „се чувства призван да се бори за свобода“, казва майка му Ейми Брум.

Знаейки, че една от бабите му е от Украйна, Уилтън казва на майка си, че ще се присъедини към чуждестранния легион в Киев.

„Свободата не е само за Америка, мамо. Чувствам се така, сякаш трябва да защитавам наследството си“, спомня си Брум думите на сина си.

Брум е видяла сина си за последно около седмица преди да бъде убит, когато го е посетила в съседна Полша. Там той ѝ казал: „Мамо, не се тревожи — живея този живот без съжаление. Добър съм с моя Господ и Спасител.“

„Той се усмихна самодоволно и ме изпрати със сувенири за малкия си брат“, казва тя.

Колин Тийм — 30 март 2001 г. – 11 май 2024 г.

Колин Тийм, бивш картечар от морската пехота, получи почетното си уволнение през юли 2023 г. Само два месеца по-късно той се е включил доброволно да се бие в Украйна, вярвайки, че нейният народ заслужава същата свобода, на която се радват американците.

„Казаха ни, че той и друг човек, който също е бил убит в тази мисия, са помогнали на екипа му на терен да достигне безопасността“, споделя тя. „Той се е влюбил в красивата земя, както и в народа на Украйна. Той винаги казваше колко са благодарни хората, но че не се чувства като герой, защото просто помага, прави това, което знае най-добре.“

Кори Навроцки — 3 май 1982 г. – 27 октомври 2024 г.

Кори Навроцки служи 20 години в морската пехота, завършвайки шест командировки в Ирак и две в Афганистан, преди да се пенсионира от службата с две „Пурпурни сърца“ и една „Бронзова звезда“ за храброст. Той следваше магистърска степен по човешки ресурси, когато Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г. и реши да служи отново.

„Той чувстваше, че може да помогне с опита си. Смяташе за ужасно как Русия извършва ужасни действия срещу Украйна и нейния народ“, казва майка му Санди. „Той ми каза: „Мамо, това е, което правя, и съм доста добър в това.“

По молба на майка си Навроцки завършва образованието си, но ѝ казва на следващия ден, че ще се отправи към Украйна, за да се присъедини към чуждестранните сили. Той умира на бойно поле на 27 октомври 2024 г.

„Кори беше единственото ми дете“, казва Санди Навроцки. „Баща му почина в автомобилна катастрофа, когато Кори беше само на 8 месеца. Никога не се омъжих повторно, нито имах повече деца. Винаги бяхме той и аз. Много се гордея със сина си и всичко, което е направил, и с убеждението му да направи това, което е смятал за правилно.“

Итън Хертвек — 17 юли 2002 г. – 4 декември 2023 г.

Итън Хертвек искаше да се присъедини към морската пехота на 17 години, но беше почетно освободен от военен лагер поради рядко кръвно заболяване, според майка му Лесли.

Когато Русия нахлува в Украйна, Хертвек отива сам в чужбина, като първо помага за спасяването на жени и деца, блокирани в разкъсваната от война страна. На 20-годишна възраст се завръща, обучава се за боен медик в Полша и се присъединява към украински полеви части, преподавайки животоспасяващи умения, преди да се запише в 131-ви разузнавателен батальон, а след това в 59-та бригада.

Хертвек става екипен медик и се свързва дълбоко със своите бойци. На 4 декември 2023 г., по време на мисия в Авдеевка, Донецка област, той е убит, опитвайки се да спаси съотборник. Тялото на Итън е открито при размяна на пленници повече от година по-късно, което позволява на семейството му да го доведе у дома за погребение в Лос Анджелис.

Приятели и другари помнят Итън като мъдър отвъд годините си и отдаден на украинската кауза. Лесли Хертвек казва, че синът ѝ е бил воден от убеждението, че „всичко, което е необходимо, за да триумфира злото, е когато добрите хора не правят нищо“.

Далтън Медлин — 29 декември 2000 г. – 27 септември 2023 г.

От детството си Далтън Медлин е бил очарован от военните. Той се присъединява към армията като пехотинец веднага след гимназията. След като напуска службата, цивилният живот никога не запълва празнотата.

„Той можеше да ви каже спецификациите на всякакъв вид военна техника“, разказва баща му Уорън, спомняйки си как Далтън е поставял капани и е строил бункери за симулативни битки с приятели като дете.

Когато Русия нахлу в Украйна, „той видя това като възможност да използва уменията си, за да помогне“, според Уорън Медлин. Далтън спестил пари за еднопосочен билет до Полша и скоро намерил ново семейство сред защитниците на Украйна.

„Веднъж там, той се влюбил в хората, културата и факта, че страната е толкова единна в битката си срещу Русия - без политика, само оцеляване“, казва Уорън Медлин.

Съратниците му с обич наричали Далтън „Гимли“, на името на верния воин джудже от „Властелинът на пръстените“, описвайки го като „безкористен, лоялен и приятел, който би направил всяка жертва за братята си“.

На 27 септември 2023 г. Далтън направил точно това, след като неговата част била притисната и изклана от руски войници.

„Съратниците на Далтън, заедно с него, били ранени, след което изведени на открито с упойка и екзекутирани“, казва Уорън Медлин. „Врагът се уверил, че дрон е над него, за да могат братята му да видят. Руснаците след това взели оборудването му и минирали тялото му.“

Уинтън „Бъд“ Харди — 11 май 1983 г. – 10 юни 2024 г.

Уинтън Харди е бил човек с убеждения, който е избрал да живее – и да умре – по свои собствени условия, казва семейството му.

„Смелостта не е просто да си безстрашен“, казва брат му Уил. „Става въпрос за това да знаеш рисковете, да чувстваш страха и въпреки това да продължиш напред.“

Когато Уинтън отива в Украйна, той го направил, за да защитава. Под силен вражески огън Бъд евакуира ранените, доброволно влизайки в най-лошия кошмар на много хора.

„Той не просто е водил война. Той се бореше за хора, за невинни животи“, споделя брат му. „Има една стара поговорка от Втората световна война, която един приятел ми каза веднъж, и оттогава е останала в паметта ми: „Войната оформя мъжете така, както майчинството оформя жените.“ И Бъд стана точно това, което войната изискваше – силен, безстрашен и непоколебим.“

Иън Франк Торторичи — 10 май 1991 г. – 27 юни 2023 г.

Ветеранът от морската пехота Иън Франк Торторичи беше изградил стабилна кариера като рейнджър в парка и агент по имиграцията и митниците, когато тихо взе решение, което промени живота му, дни след като Русия нахлу в Украйна.

„Без да каже на семейството си или на приятелката си Надя, Иън напусна работата си и пътува до Украйна“, разказва баща му Джон Франк, пристигайки на 3 март 2022 г.

Въпреки че Торторичи никога не е виждал бой като морски пехотинец, той се е доказал сред опитни ветерани във високорискови операции.

До декември 2022 г. от първоначалния му екип от 16 души са останали само шестима души. Въпреки това, „Иън пое ангажимент да остане, докато войната свърши“, допълва баща му.

На 27 юни 2023 г., след окопна атака близо до Бахмут, Донецка област, Иън и трима негови другари спрели в ресторант в Краматорск. Руски шпионин маркирал местоположението им и скоро след това ги удариха две балистични ракети.

Иън беше убит заедно с още 13 души, включително деца.

Александър Уилям Банас — 18 април 1999 г. – 29 май 2025 г.

Ветеранът от морската пехота Александър Уилям Банас, известен като Алекс, се е предложил доброволно да се бил в Украйна, защото „твърдо вярваше, че всеки заслужава да живее в демокрация и да бъде свободен от тирания“, каза баща му Джоузеф.

„Той чувстваше, че е създаден да помага в тази борба и беше решен нищо да не го спре да бъде легионер.“

Бащата на Александър Уилям Банас казва пред The ​​Post, че синът му, ветеран от морската пехота, искал да помогне на Украйна да се бори с тиранията.

Дейвид Генадийович Батурин — 20 май 1997 г. – 7 октомври 2023 г.

Роден в Киев, Дейвид Батурин емигрира в САЩ с родителите си на 9-годишна възраст, установявайки се в Охайо. Като възрастен става техник по отопление, вентилация и климатизация, след което се присъединява към Военновъздушните сили на САЩ. По-късно Дейвид преминава в морската пехота, казвайки, че Военновъздушните сили „не са достатъчно предизвикателни“, спомня си баща му Генадий.

Когато в Украйна избухва война, Дейвид първоначално изпраща пари на военните в Киев - около 10 000 долара през първата година от конфликта - но скоро се подготвил да се присъедини към битката, прекарвайки дълги часове на местен стрелбище, преминавайки физическа подготовка и изучавайки украински.

„Уверен съм“, спомнят си думите му родителите му. „Моето място е в Украйна. Обучен съм, а те се нуждаят от обучени хора.“

Генадий Батурин казва, че той и майката на Дейвид са информирали сина си за рисковете - посттравматично стресово разстройство, нараняване, пленяване или „невъобразимото“, като в един момент са попитали: „Но какво ще стане, ако те убият, сине?“

Според Генадий, Дейвид я погледнал в очите и отговорил на безупречен украински: „Тогава ще се гордееш с мен, мамо.“

На 7 октомври 2023 г., докато е държал отбранителна линия само на няколко крачки от врага, руски танков снаряд е ударил убежището му, каза баща му.

Давид Батурин е убит, но неговото подразделение удържа позицията си.