Манол Генов: Изключително безотговорно е да строиш върху дерета, засипани с пръст

Не е допустимо да се строи върху публично-държавна собственост. Много ясно е записано в Закона за водите. Тук въпросът е как това всичко се е случило. От петък насам има фокусиране върху моите думи, че съм казал, че това е дере или било река. Не това е най-важното. Важното е как се е стигнало до това строителство. Като тук има много институции, които съгласуват тези строежи, това заяви пред БНТ министърът на околната среда и водите Манол Генов.
До момента в рамките на няколкочасови проверки, които са направени "в регистъра на регионалната инспекция по околна среда, има едно-единствено инвестиционно намерение за пречиствателна станция".
"Това е електронен регистър, но има такива съгласувания, които се правят на хартия. И съм дал срок днес да получа информация за всички обекти дали те са съгласувани с регионалната инспекция, Какъв е начинът, по който са съгласувани. Кой е издал строителното разрешение? Как го е издал? Да. Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване", каза министърът.
Манол Генов посочи, че има проверки още от 2015 година по единствен сигнал на физическо лице, които са извършени и има констатации "че голяма част от водни обект е покрит – върху него има построени атракциони, хотел". И нищо, допълни той.
Според Манол Генов в случая не е важно кой е собственикът, а е "важна каква безотговорност е проявил той като инвеститор". Изключително безотговорно е, допълни министърът, да "строиш върху дерета, засипани с пръст". Институциите просто не са си свършили работата, допълни той.
"Не мога да прогнозирам дали някой ще излезе виновен. Въпросът е наистина институциите при проверките да си свършат работата, защото наистина тук какво видяхме? Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция", каза министърът.
"Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", заяви министър Манол Генов.
Той беше категоричен, че: "Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис, директно ще поискам техните оставки".
До няколко дни ще стане ясно, посочи министърът, как са заявявани тези инвестиционни намерения и как са реализирани. Попита как така се е получило, че на публична-държавна собственост се е получило застрояване.
Министърът на околната среда и водите обясни, че ще види кои са били директорите на басейновите дирекции, кои са били и директорите на регионалните инспекции, с които областни управители са комуникирали.
На въпроса "как се застраховат жилища, които са построени върху река" министърът отговори, че това е много интересно да се види дали тези имоти имат застраховки. "Оценката на риска е в крайна сметка дело на самия застраховател".
"Гледам сега, че г-н Денков сега от време на време нали така взима отношение и казва, че управляващите не са си свършили работата, ами да го питам като беше премиер и беше сезиран два пъти...", каза Генов.
Заяви, че сега ще бъде обърнато сериозно внимание на почистването, защото "има политическа воля". Пари винаги за това трябва да се намерят, заяви Генов.
