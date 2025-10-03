IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин: Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи

Диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен, призна той

03.10.2025 | 08:30 ч. 24
БГНЕС/EPA

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, предаде Ройтерс.

Путин каза това снощи на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Той отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник", съобщи БТА.

Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.

