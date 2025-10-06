IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Орбан: Унгария не трябва да приема еврото, защото ЕС е в процес на разпад

Будапеща не трябвало да обвързва съдбата си още по-тясно с Общността

06.10.2025 | 10:54 ч. Обновена: 06.10.2025 | 13:03 ч. 259
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Унгария не трябва да приема еврото за своя валута, тъй като Европейският съюз е в процес на "разпад" и Будапеща не трябва да обвързва съдбата си още по-тясно с Общността, заяви днес премиерът на страната Виктор Орбан в интервю за икономическия сайт "ЕкономЕкс", цитиран от Ройтерс.

По отношение на паричната политика премиерът на Унгария коментира, че настоящият основен лихвен процент на централната банка от 6,5 на сто е "по-висок, отколкото би могъл да бъде", като допълни, че намаленията на лихвите ще се случват "много по-бавно, отколкото бихме искали", тъй като управителят на Унгарската централна банка Михай Варга е "предпазлив човек".
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Унгария евро Виктор Орбан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem