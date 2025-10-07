IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Грета отговори на Тръмп: Той е експерт в проблемите с управлението на гнева

Президентът на САЩ я нарече "луда"

07.10.2025 | 14:35 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Грета Тунберг отвърна язвително на Доналд Тръмп, след като той нарече активистката "луда" и я посъветва да "отиде на лекар".

Президентът на САЩ заяви, че климатичната активистка има "проблеми с управлението на гнева". Тунберг беше сред 171-те членове на флотилията за хуманитарна помощ за Газа, които бяха депортирани в Гърция и Словакия, след като бяха спрени, преди да достигнат анклава.

В реакция на коментарите на Тръмп от Овалния кабинет, Тунберг саркастично заяви в Instagram, че оценява "неговата загриженост за психичното ѝ здраве".

"Чух, че Доналд Тръмп отново е изразил своите много ласкави мнения относно моя характер и оценявам загрижеността му за психичното ми здраве. С голямо удоволствие бих приела всякакви съвети как да се справя с тези така наречени „проблеми с управлението на гнева“, особено като се има предвид впечатляващият ви опит – изглежда, че и вие сте експерт в тази област", написа тя.

Ироничната забележка на Тунберг беше приета положително от последователите в Instagram.

Грета Тунберг Доналд Тръмп
