Почина момчето, прегазено умишлено от пастрока си

Инцидентът е от русенското село Бесарбово

13.09.2025 | 12:20 ч. Обновена: 13.09.2025 | 13:09 ч. 13
Почина 16-годишното момче, което през юли беше прегазено умишлено от пастрока си в русенското село Басарбово. Новината потвърдиха от лечебното заведение в града.

Очаква се Окръжната прокуратура в Русе да промени обвинението на извършителя в по-тежко. 

Инцидентът стана на 19 юли вечерта около 20:00 часа, когато след употреба на алкохол между 43-годишния мъж и жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им.

След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от мъжа, който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето. Ударил го с предната част и преминал през него. Вместо да спре и да окаже помощ, той напуснал местопроизшествието. / БГНЕС

