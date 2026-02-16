126 години затвор за американец, убил бившата си и сина им

Мъж от американския щат Индиана ще прекара остатъка от живота си зад решетките, след като уби бившата си съпруга и сина си, а след това подпали дома им, за да прикрие престъплението.

В петък, 13 февруари, Майкъл Кег-младши беше осъден на общо 126 години затвор за убийството на бившата си съпруга, 51-годишната Малиса Кег, и на 34-годишния си син Майкъл Кег-трети в навечерието на Нова година през 2024 г., съобщават Law & Crime и местните медии 14 News и WEHT.

Той получи 64 години затвор за убийството на сина си и 62 години за убийството на бившата си съпруга, пише People.

Присъдата идва, след като съдебните заседатели признаха 53-годишния Майкъл Кег-младши за виновен по две обвинения в убийства, вследствие на смъртоносната стрелба, постановявайки вината му през януари.

Пожарникарите са тези, които откриват телата. Двамата не са загинали от пожара, а от огнестрелни рани. Огънят е бил умишлено предизвикан, очевидно с цел да се прикрие престъплението, след като разследващите установили, че върху телата е излята запалима течност, съобщава Courier & Press, позовавайки се на съдебни документи. Майкъл Кег-трети и Малиса са били простреляни в гърдите преди избухването на пожара, като аутопсиите по-късно потвърждават именно огнестрелните рани като причина за смъртта им.

Синът на убиеца е имал и множество рани по скалпа, което говори за ожесточена борба.

Убийствата в навечерието на Нова година се случват само две седмици след като Кег-младши и Малиса са присъствали на съдебно заседание по развода им. Според разследващите, цитирани от Courier & Press, престъпленията са извършени и на фона на финансови затруднения. Ден преди убийствата Майкъл Кег-младши е поискал от град Франсиско да прекрати комуналните услуги на адреса на Малиса, като заявил, че му е омръзнало да плаща сметките ѝ, сочат съдебните документи. Свидетели го описват като ядосан.

Тогавашната съпруга на осъдения - Аманда Кег, която впоследствие се е развела с него - също е съдействала за престъпленята в новогодишната нощ, като го е закарала до дома, докато той е оставил телефона си вкъщи, очевидно с цел да прикрие местонахождението си. Кег е пледирала невинна по обвиненията в убийство и заговор за извършване на убийство. Не е ясно дали към момента тя разполага с адвокат, който да коментира от нейно име.