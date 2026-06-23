BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

Две фамилии се биха и стреляха в “Столипиново”

Саморазправата е прекратена без да има пострадали

23.06.2026 | 14:25 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

За спор и сбиване между две пловдивски фамилии в квартал “Столипиново” съобщава полицията в града. Инцидентът е станал на 21 юни.

Имало е и стрелба във въздуха с газов пистолет, съобщава Dariknews.

След намесата на органите на реда, физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали.

Арестуван е бил и участникът, който е произвел изстрелите, оръжието е иззето.

Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Столипиново саморазправа две фамилии стрелба газов пистолет полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem