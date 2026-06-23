Две фамилии се биха и стреляха в “Столипиново”

За спор и сбиване между две пловдивски фамилии в квартал “Столипиново” съобщава полицията в града. Инцидентът е станал на 21 юни.

Имало е и стрелба във въздуха с газов пистолет, съобщава Dariknews.

След намесата на органите на реда, физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали.

Арестуван е бил и участникът, който е произвел изстрелите, оръжието е иззето.

Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща.