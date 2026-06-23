Схема от години: Фалшиви гръцки шофьорски книжки се използват в Кюстендилско

Фалшиви шофьорски книжки продължават да се използват в Кюстендилско, като от началото на годината са засечени шестима водачи с неистински документи. Пет от представените книжки са били с вид, че са издадени в Гърция.

На пръв поглед документите изглеждат напълно автентични, но при проверка се установява, че никога не са били издавани от гръцките власти.

Четири от случаите са разкрити при рутинни проверки на пътя, а един - когато водач е направил опит да замени фалшивата си чуждестранна книжка с българска.

Схема, която работи от години

По информация на хора, запознати със случая, сдобиването с подобен документ става сравнително лесно - чрез посредници и срещу определена сума пари.

Според местни жители в кюстендилския квартал "Изток" темата отдавна не е тайна, а каналите за доставка на фалшиви книжки действат от години.

Най-често до подобни услуги прибягват хора, които не отговарят на изискванията за записване на шофьорски курс в България, включително заради липса на необходимото образование.

Вместо да преминат през обучението и изпитите, те търсят по-лесен начин да получат свидетелство за управление, съобщава БНТ.

Председателят на Българската асоциация на пострадали при катастрофи Владимир Тодоров предупреждава, че водачи без необходимите знания и практика представляват сериозна опасност на пътя.

Според него рано или късно човек, който не познава правилата за движение и не е преминал необходимото обучение, може да предизвика тежък инцидент с пострадали.

Тодоров е категоричен, че органите на реда трябва да работят активно за ограничаване на подобни нарушения и да не допускат такива шофьори зад волана.

Полицията проверява документите в реално време

Началникът на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР - Кюстендил, главен инспектор Калоян Драганов, обяснява, че при съмнение за неистински документ полицаите могат незабавно да извършат проверка чрез служебните си таблети.

Така се установява дали в съответната държава действително е издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство.

При всички установени случаи в Кюстендилско проверките са показали, че такива документи не съществуват в регистрите на гръцките власти.