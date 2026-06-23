Убийството в кравеферма: Тошко Христосков ще лежи 15 г. в затвора

Пловдивският окръжен съд осъди на 15 години строг затвор подсъдим за умишлено убийство в кравеферма в Съединение, съобщиха от Съдебната палата. 31-годишният Тошко Христосков беше осъден на 12 години затвор от Окръжния съд през януари на 12 години лишаване от свобода. Присъдата обаче бе обжалвана пред Апелативен съд-Пловдив през април, който я отмени и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд-Пловдив. Сега този състав осъди Христосков на 15 г. строг затвор.

Процедурата е по реда на съкратено съдебно следствие, а осъденият ще изтърпи наказанието си при първоначален строг режим.

Със същата присъда Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимия да заплати на пострадалата Д. Д. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000 евро ведно със законната лихва, считано от 1 април 2025 г. до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

На 1 април 2025 г. Тошко Христосков и негов колега останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол. Между тях възникнал конфликт, вследствие на който обвиняемият взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари на главата и тялото на колегата му. По този начин му причинил рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло, съобщиха тогава от разследването.