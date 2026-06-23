Арестуваха в София мъж с влязла в сила присъда от 8 години затвор

Полицаи задържаха издирван мъж с влязла в сила присъда от осем години затвор, съобщиха от ГДНП.

Мъжът е на 51 години и е бил обявен за общодържавно издирване след постановена от Районен съд – Пловдив присъда от осем години лишаване от свобода. Той е задържан в района на столичния квартал "Студентски град". Предстои конвоирането му до затвора в Ловеч за изтърпяване на наложеното наказание.

Задържаният е многократно осъждан, като срещу него са постановени общо 13 присъди за различни престъпления, сред които измами, обсебвания, кражби и неизпълнение на задължение за издръжка.