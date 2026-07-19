Повдигнаха обвинения на двамата служители на НАП за подкуп

Двама служители на Националната агенция за приходите са с повдигнати обвинения за подкуп и са задържани за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас.

Те бяха задържани в Черноморец след сигнал от собственик на магазин, който твърди, че при проверка данъчните служители са му поискали 300 евро, обобщава кореспондентът на БГНЕС от морския град.

Сигналът е подаден на 18 юли около 14:30 часа в Районното управление в Созопол. По данни на полицията малко по-рано двамата служители на НАП извършили проверка в минимаркет в Черноморец, при която били установени множество нарушения.

Търговецът Ивайло Янчев разказа пред медиите, че проверката е продължила около два часа и половина. В края на проверката служителите му поискали "почерпка“. По думите му, когато попитал каква сума искат, те му отговорили: "Колкото имаш на сърце, дай“. По информация на полицията за съставянето на акт само за едно от установените нарушения била поискана сумата от 300 евро.

Непосредствено след предаването на парите двамата служители били задържани. По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Срещу двамата са повдигнати обвинения за подкуп и те са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да прецени дали да поиска от съда налагане на по-тежка мярка за неотклонение.

От НАП съобщиха, че двамата служители са отстранени от длъжност и срещу тях е започнало дисциплинарно производство, което ще продължи паралелно с наказателното разследване.

"НАП е непримиримо с всякакви корупционни прояви или съмнения за такива", заяви Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в Централното управление на приходната агенция.

Единият от двамата задържани служители е от НАП-Пловдив, другият е от бургаското управление на приходната администрация.