След екшъна на “Тракия”: Инфлуенсърът Стоян Колев отива на съд (ВИДЕО)

Обвинителен акт е внесен в Прокуратурата в Пазарджик срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев. Той е предаден на съд за две деяния за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължавано престъпление.

Първото провинение на инфлуенсъра е от 16 юни тази година, когато на магистрала “Тракия” е шофирал с висока скорост и агресивно е приближил до другите автомобили. Колев в присветвал с фарове, размахвал е огнестрелно оръжие - пневматична пушка.

Второто провинение е направено няколко дни по-късно - 19 юни в Пазарджик, когато в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка за неотклонение “задържане под стража“ Колев се е държал непристойно - викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Престъплението е квалифицирано по чл. 325, ал.3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.

39-годишният мъж е предаден на съд и за това, че на 16.06.2026 г. на автомагистрала “Тракия“, обл. София и обл. Пазарджик, управлявал лек автомобил, марка “Ауди“, след употреба на наркотично вещество - кокаин, установено по надлежния ред, чрез протокол за химико-токсикологично изследване. Престъплението е квалифицирано по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, припомня Dariknews.bg

На 17 юни 2026 г. спрямо 39-годишния инфлуенсър са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 19 юни 2026 г. Районна прокуратура-Пазарджик е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо него. Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение “домашен арест“, а делото е внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.