Тръмп: Никога няма да имаме нужда от НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е склонен да удължава прекратяването на огъня с Иран, дори ако преговорите постигнат напредък. Прекратяването на огъня трябваше да изтече до тази вечер, но Тръмп по-рано намекна, че това може да се случи утре вечер.

"Не искам да правя това, нямаме много време", каза Тръмп пред CNBC днес. "Иран може да се позиционира много добре, ако сключи сделка... не страна, основана на смърт и ужас."

Настоявайки, че Америка е в "много, много силна" позиция за по-нататъшни преговори, Тръмп каза, че е използвала прекратяването на огъня, за да "презареди запасите" и ще използва военните отново, ако е необходимо.

"Очаквам да бомбардирам, защото мисля, че това е по-добрата позиция", каза той.

Тръмп бе кагоричен, че Иран "няма друг избор", освен да изпрати представители на преговорите в Пакистан.

"Казах преди два дни, когато казаха, че няма да ги изпратят, казах, че ще ги изпратят. Нямат друг избор, освен да ги изпратят", заяви той. "Мисля, че ще постигнем страхотна сделка. Мисля, че нямат избор. Унищожихме флота им. Унищожихме военновъздушните им сили. Честно казано, унищожихме лидерите им, което по някакъв начин усложнява нещата. Но тези лидери са много по-рационални."

Той повтори твърдението си, че това се равнява на смяна на режима, преди да добави:

"Мисля, че сме в много силна преговорна позиция да направим това, което други президенти е трябвало да направят през 47-годишен период."

По думите му американската блокада на Ормузкия проток "е огромен успех" и САЩ имат пълен контрол над водния път.

Очевидно визирайки Иран, той каза:

"Преди два дни казаха, че ще отворим пролива. Казах: "Не, няма да отворим пролива, докато не постигнем окончателна сделка"... [Иран каза:] "Не, не, искаме да отворим пролива". Ние напълно контролираме пролива, само за да разберете, въпреки всички фалшиви новини."

Повече от дузина танкери преминаха през тясната точка, след като Иран накратко обяви, че е отворена в петък. Но два дни по-късно Иран заяви, че протокът е затворен отново поради блокадата на САЩ. Движението на кораби през пролива остана ограничено във вторник, като само три кораба преминаха през водния път през последните 24 часа.

Тръмп отново заяви, че САЩ са спечелили войната с Иран и режимът вече няма достъп до обогатения му уранов "ядрен прах".

Тръмп мисли, че е можел да спечели войната във Виетнам, нямал нужда от НАТО

Тръмп твърди, че би спечелил войните във Виетнам и Ирак много по-бързо от други президенти.

"Виетнам 19 години, Ирак осем години, аз ще успея за пет месеца", обяви той, вероятно имайки предвид седмици. "Щях да спечеля Виетнам много бързо. Щях да спечеля Ирак за същото време, за което ние спечелихме, защото по същество спечелихме тук."

Президентът добави, че не иска да бъде пришпорван в мирно споразумение с Иран "от хора, които са предатели". Той каза, че оплакванията на демократите "дават на другата страна известна надежда и не искам те да имат надежда".

"Напълно спечелихме войната", заяви Тръмп, преди да се оплаче, че левите му критици се опитват да омаловажат победата му. "Ако четете The New York Times, си мислите: "О, кога ще се предадем?“ Напълно ги победихме военно и по друг начин. Иска ми се да можехте да чуете разговорите, които водим с тях. Ние сме победители. Ако си тръгнем точно сега, ще им отнеме 20 години да се възстановят и няма да могат да се доберат до ядрения прах, защото той беше унищожен от бомбардировачите B-2, които влязоха. Левицата се опитва да го направи, знаете, опитва се да омаловажи през цялото време. Като например "о, добре, може би не е било напълно заличено". Беше и те не могат да получат ядрена бомба, иначе щяха да се опитат да го направят."

Тръмп каза още, че американските сили са прехванали кораб, превозващ "подарък" за Иран от Китай, докато Техеран се опитва да презареди военните си по време на прекратяване на огъня.

Очевидно визирайки "Туска" който беше заловен в неделя, Тръмп каза, че корабът е имал "подарък от Китай", който "не е бил много приятен".

"Бях малко изненадан", добави той, казвайки, че смята, че е имал "разбирателство" с президента Си.

Преди седмица Тръмп обяви, че Си го е уверил, че няма да има доставки на китайско оръжие за Иран, близък партньор на Пекин от години. Източници от службите за сигурност предполагат, че "Туска", малък контейнеровоз, вероятно превозва това, което Вашингтон счита за "стоки с двойна употреба", които могат да бъдат използвани както за военни, така и за граждански цели.

Централното командване на САЩ е изброило метали, тръби и електронни компоненти сред други стоки, които биха могли да имат военна или промишлена употреба, като обхванати от блокадата си. Корабът има история на превоз на подобни товари с двойна употреба по маршрутите Китай-Иран.

Тръмп също така заяви, че САЩ "никога" няма да имат нужда от НАТО, като отново очерни 77-годишния алианс като хартиен тигър.

"Тези, които не помагат, са НАТО, знаете. НАТО ми каза: "Не, ще изпратим някого веднага щом свърши", обясни той, след като разказа как Саудитска Арабия помага с войната в Иран. "Казах, че това всъщност не е така - не ни трябват. Никога няма да ни трябват. Ако всъщност имаме нужда от тях, те ще имат нужда от нас. Те отчаяно се нуждаят от нас, защото са хартиен тигър... Европа трябва да се оправи между енергията и имиграцията, или вече няма да има Европа."

Тръмп призова иранските власти да освободят осем млади жени, за които се твърди, че са изложени на риск от екзекуция

След интервюто той сподели в Truth Social публикация, включваща снимките на жените от Еял Якоби, студент и активист, който има над 295 000 последователи в X.

"До иранските лидери, които скоро ще преговарят с моите представители: Бих бил много благодарен за освобождаването на тези жени", написа Тръмп. "Сигурен съм, че те ще уважат факта, че го направихте. Моля, не им причинявайте нищо лошо! Би било чудесно начало на нашите преговори!!!"

Снимките са подобни на петиция от Lawfare Project, американска организация с нестопанска цел, която се описва като правния клон на еврейската общност. В публикация в Instagram в понеделник тя заяви, че девет жени са "осъдени на смърт за протест, две от тях тийнейджърки". Той ги назовава като Бита Хемати, Газал Галандари, Голназ Нараги, Венера Хосейн Неджад, Панах Мовахеди, Енсие Неджати, Махбубех Шабани и Диана Тахер Абади.