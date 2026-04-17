Тръмп отхвърли предложението на НАТО за Ормузкия проток: Стойте далеч

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран се е съгласил никога повече да не затваря Ормузкия проток, в поредица от публикации в социалните мрежи, подсказващи, че мирното споразумение с Техеран е близо.

„Иран се съгласи никога повече да не затваря Ормузкия проток. Той повече няма да бъде използван като оръжие срещу света“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като по-рано Иран обяви, че ключовият морски път ще остане отворен по време на примирието в Близкия изток.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложение на НАТО за помощ при обезопасяването на Ормузкия проток, след като Иран обяви, че го е отворил отново за корабоплаване, и призова водения от САЩ алианс „да стои далеч“.

„Сега, след като ситуацията с Ормузкия проток приключи, получих обаждане от НАТО с въпрос дали ще ни е нужна помощ. КАЗАХ ИМ ДА СТОЯТ ДАЛЕЧ, ОСВЕН АКО ПРОСТО НЕ ИСКАТ ДА НАТОВАРЯТ КОРАБИТЕ СИ С ПЕТРОЛ“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

"Когато имаше нужда от тях, бяха безполезни. Хартиен тигър!", добави той.

Иран ще блокира преминаването на военни кораби през Ормузкия проток, след като Ислямската република обяви, че стратегическият път ще бъде отворен отново за търговско корабоплаване.

„Преминаването на военни кораби през Ормузкия проток остава забранено“, каза високопоставен военен представител пред държавната телевизия. Той уточни, че цивилните съдове ще трябва да преминават по определени маршрути и с разрешение от военноморските сили на иранската Революционна гвардия.