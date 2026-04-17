Мерц: Войната с Иран не трябва да се превръща в стрес тест за НАТО

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че усилията за прекратяване на войната с Иран не трябва да застрашават отношенията с Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува НАТО за това, което той определи като „липса на подкрепа за Ормузкия проток“, съобщи ДПА.

„Тази война не трябва да се превръща в трансатлантически стрес тест“, каза Мерц в Париж след дискусии за евентуална военна операция на западните партньори за осигуряване на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток, ключова артерия за световни доставки на петрол, която на практика беше затворена по време на войната на САЩ и Израел с Иран.

„В това отношение трябва да направим заедно някои заключения“, смята Мерц.

„Ако това, което сме си поставили за цел, се провали, тогава се задава голяма многоизмерна глобална криза“, добави той.

Това се случва, след като Техеран и Вашингтон обявиха повторното отваряне на Ормузкия проток, който иранското правителство затвори в отговор на атаки на САЩ и Израел.

В поредица от последващи публикации Тръмп нападна НАТО, твърдейки, че „сега, когато ситуацията в Ормузкия проток е приключила, получих обаждане от НАТО с въпрос дали ще имаме нужда от помощ“.

„Казах им да стоят настрана, освен ако просто не искат да заредят корабите си с петрол“, след което допълни с главни букви. „Те бяха безполезни, когато се наложи, Хартиен тигър!“

Когато беше помолен за коментар, служител на НАТО заяви, че военният алианс „е наблюдавал днешната среща за свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и следи отблизо военното планиране, което се извършва“.

Тръмп многократно е критикувал НАТО за това, че не се присъединява към усилията за повторно отваряне на пролива, заплашвайки, че подкрепата на САЩ за Алианса ще бъде преоценена. (БТА)