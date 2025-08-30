IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голям пожар бушува в Хасковско

На място са изпратени четири противопожарни автомобила

30.08.2025 | 16:53 ч. Обновена: 30.08.2025 | 17:17 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Голям пожар се разрази в района на хасковско село Бодрово и над два часа огнеборци и доброволци се борят с пламъците, съобщава Нова телевизия.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила, а към тях са се присъединили и местни жители, които помагат в овладяването на стихията. Няма информация за пострадали хора или застрашени къщи.

Ситуацията продължава да се следи, като се очаква огънят да бъде локализиран в следващите часове.

