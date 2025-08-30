Александър Джартов: Между 150 и 250 са пожарите през този пожароопасен сезон тази година всеки ден

Пожарите в България стават ежедневие. Това заяви директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов в студиото на месечното обзорно предаване "Големите последици".
Той коментира обстановката с пожарите в страната през летните месеци:
"За съжаление, площите, на които се развиват, са изключително големи и в част от случаите успяват да засегнат и имоти на граждани", каза Джартов за Bulgaria ON AIR.
По думите му до голяма степен ситуацията е обусловена и от изменението на климата.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
"Въпреки че климатът сам по себе си не предизвиква пожарите, но променя условията, при които се развиват тези пожари. Между 150 и 250 са пожарите през този пожароопасен сезон тази година всеки ден, което е високо число", категоричен беше Джартов.