Александър Джартов: Между 150 и 250 са пожарите през този пожароопасен сезон тази година всеки ден

Пожарите в България стават ежедневие. Това заяви директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов в студиото на месечното обзорно предаване "Големите последици".

Той коментира обстановката с пожарите в страната през летните месеци:

"За съжаление, площите, на които се развиват, са изключително големи и в част от случаите успяват да засегнат и имоти на граждани", каза Джартов за Bulgaria ON AIR.

По думите му до голяма степен ситуацията е обусловена и от изменението на климата.

"Въпреки че климатът сам по себе си не предизвиква пожарите, но променя условията, при които се развиват тези пожари. Между 150 и 250 са пожарите през този пожароопасен сезон тази година всеки ден, което е високо число", категоричен беше Джартов.