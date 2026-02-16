Пожар изпепели заведение до плажа в Несебър

Заведение, разположено в непосредствена близост до плажната ивица в несебърския квартал "Аурелия", е изгоряло след пожар, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден в Районно управление – Несебър на 14 февруари около 7:55 часа. Огънят е обхванал обекта с площ около 80 квадратни метра, собственост на 31-годишна жена.

При извършения първоначален оглед не са установени данни за умишлен палеж.

Пламъците са засегнали частично и намиращото се в западна посока заведение "Тихият залив", където са обгорели греди от покривната конструкция.

Размерът на нанесените материални щети по сградите и намиращото се в тях имущество е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство. Няма пострадали.