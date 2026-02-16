IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар изпепели заведение до плажа в Несебър

Не са установени данни за умишлен палеж

16.02.2026 | 13:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Заведение, разположено в непосредствена близост до плажната ивица в несебърския квартал "Аурелия", е изгоряло след пожар, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден в Районно управление – Несебър на 14 февруари около 7:55 часа. Огънят е обхванал обекта с площ около 80 квадратни метра, собственост на 31-годишна жена.

При извършения първоначален оглед не са установени данни за умишлен палеж. 

Пламъците са засегнали частично и намиращото се в западна посока заведение "Тихият залив", където са обгорели греди от покривната конструкция.

Размерът на нанесените материални щети по сградите и намиращото се в тях имущество е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство. Няма пострадали.

несебър пожар
